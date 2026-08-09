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«Сыграли на 120%». Нападающий «Родины» Артём Максименко — о победе над «Зенитом»

«Сыграли на 120%». Нападающий «Родины» Артём Максименко — о победе над «Зенитом»
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Нападающий «Родины» Артём Максименко поделился эмоциями от победы команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков из Москвы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    

«Это наша лучшая игра в РПЛ. Были моменты как в первом, так и во втором тайме. У «Зенита» качественные футболисты. Сыграли на 120%. Мы воспользовались своими возможностями. Гарибян — хороший футболист. Доиграл в первом моменте, а во втором голе хорошо замкнул. Тренер сказал, что нужно цеплять любую возможность сначала сыграть вничью, а потом воспользоваться ошибками, чтобы постараться победить», — сказал Максименко в эфире «Матч ТВ».

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