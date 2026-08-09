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Первая лига по футболу 2026/2027: результаты на 9 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 августа
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В воскресенье, 9 августа, состоялись четыре матча 5-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги на 9 августа:

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома — 1:3;
«КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск — 1:2;
«Ротор» — «Челябинск» — 4:1;
«Велес» — «Ленинградец» — 2:1.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. Второе место с 12 очками занимает московский «Велес». На третьей строчке располагается костромской «Спартак», в активе команды 11 очков. В зоне вылета находятся «Текстильщик» (3 очка), «КАМАЗ» (1) и «СКА-Хабаровск» (0).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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