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«Спартак» и «Краснодар» забили в пятой очной встрече подряд

«Спартак» и «Краснодар» забили в пятой очной встрече подряд
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар», счёт — 2:1 в пользу южан. Таким образом, красно-белые и чёрно-зелёные забили в пятой очной встрече подряд.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

В рамках данной серии «Спартак» обыграл «Краснодар» в Зимнем Кубке РПЛ со счётом 3:2, «быки» дважды выиграли у красно-белых в РПЛ со счётом 2:1, а в Фонбет Кубке России победу праздновали москвичи — 1:1 (4:3 пен.).

«Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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