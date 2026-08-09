«Спартак» и «Краснодар» забили в пятой очной встрече подряд

В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар», счёт — 2:1 в пользу южан. Таким образом, красно-белые и чёрно-зелёные забили в пятой очной встрече подряд.

В рамках данной серии «Спартак» обыграл «Краснодар» в Зимнем Кубке РПЛ со счётом 3:2, «быки» дважды выиграли у красно-белых в РПЛ со счётом 2:1, а в Фонбет Кубке России победу праздновали москвичи — 1:1 (4:3 пен.).

«Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».