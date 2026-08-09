«Краснодар» забил больше одного мяча в третьем гостевом матче со «Спартаком» подряд

«Краснодар» забил больше одного мяча в третьем гостевом матче со «Спартаком» подряд. Это случилось во встрече 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт — 2:1 в пользу «Краснодара».

В предыдущих двух гостевых встречах с красно-белыми «Краснодар» побеждал 3:0 и 2:1.

После двух матчей в чемпионате России «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».