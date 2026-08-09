Кривцов повторил достижение Смолова и Сперцяна, сделав ассист в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отдал голевую передачу в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра проходит в эти минуты, счёт в матче 2:1 в пользу «быков». Таким образом, Кривцов стал третьим игроком «Краснодара» с результативными действиями в каждой из первых трёх встреч сезона РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ранее подобное удавалось только бывшему нападающему чёрно-зелёных Фёдору Смолову в сезоне-2016/2017 и экс-хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну в сезоне-2022/2023 и сезоне-2025/2026.

В предыдущих матчах Никита Кривцов забивал в ворота «Рубина» (3:1) и делал дубль в игре с «Факелом» (3:2).