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Кривцов повторил достижение Смолова и Сперцяна, сделав ассист в матче со «Спартаком»

Кривцов повторил достижение Смолова и Сперцяна, сделав ассист в матче со «Спартаком»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отдал голевую передачу в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра проходит в эти минуты, счёт в матче 2:1 в пользу «быков». Таким образом, Кривцов стал третьим игроком «Краснодара» с результативными действиями в каждой из первых трёх встреч сезона РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Ранее подобное удавалось только бывшему нападающему чёрно-зелёных Фёдору Смолову в сезоне-2016/2017 и экс-хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну в сезоне-2022/2023 и сезоне-2025/2026.

В предыдущих матчах Никита Кривцов забивал в ворота «Рубина» (3:1) и делал дубль в игре с «Факелом» (3:2).

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