Генич высказался по итогам первого тайма матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Российский комментатор Константин Генич высказался по итогам первого тайма матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Спартак» встречается с «Краснодаром». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт — 2:1 в пользу «Краснодара».

«Ну что вам рассказать? У меня уже даже немножечко подсел голос. Игра настолько захватила, просто даже было не отвлечься ни на что. Возможно, это нам суперкомпенсация, такой интенсивный, быстрый, яркий и результативный футбол за то, что в Российской Премьер-Лиге было вчера и то, что было сегодня большую часть матча в Москве в игре двух «Динамо». Ждём второй тайм», — сказал Генич в видео в телеграм-канале «Коммент.Шоу».