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Первая лига по футболу 2026/2027: результаты на 9 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей 5-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
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Завершился 5-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 5-го тура Первой лиги:

8 августа, суббота:

«Енисей» — «Текстильщик» — 0:0;
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» — 5:1;
«Шинник» — «Арсенал» Тула — 2:2;
«Урал» — «Уфа» — 3:0;
«Торпедо» Москва — «Сочи» — 1:2.

9 августа, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома — 1:3;
«КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск — 1:2;
«Ротор» — «Челябинск» — 4:1;
«Велес» — «Ленинградец» — 2:1.

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший 15 очков. Второе место с 12 очками занимает московский «Велес». На третьей строчке располагается костромской «Спартак», в активе команды 11 очков. В зоне вылета находятся «Текстильщик» (3), «КАМАЗ» (1) и «СКА-Хабаровск» (0).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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