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«Спартак» — «Краснодар»: Даку вышел на поле на 68-й минуте матча РПЛ-2026/2027

«Спартак» — «Краснодар»: Даку вышел на поле на 68-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 2:1 в пользу «Краснодара».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Форвард хозяев Мирлинд Даку вышел на поле на 68-й минуте впервые за красно-белых. Ранее первый мяч забил форвард «Спартака» Манфред Угальде на третьей минуте. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт на шестой минуте, а форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд на 11-й минуте.

Перед этой игрой «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» также с шестью очками находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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