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Рубин — Оренбург: автогол Алексея Татаева вернул равенство на табло на 60-й минуте в матче 3-го тура РПЛ — 2026/2027

«Рубин» — «Оренбург»: автогол Татаева вернул равенство на табло на 60-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором играют казанский «Рубин» и «Оренбург». Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян из Сочи. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ценов – 48'     1:1    

На 60-й минуте Алексей Татаев забил в свои ворота и вернул равенство на табло. Ранее, на 48-й минуте, Эмил Ценов открыл счёт и вывел гостей вперёд.

На данный момент «Рубин» с тремя очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» также с тремя очками находится на 10-м месте.

В следующем туре казанцы 15 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а оренбуржцы 14 августа дома примут московский «Локомотив».

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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