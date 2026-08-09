«Рубин» — «Оренбург»: автогол Татаева вернул равенство на табло на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором играют казанский «Рубин» и «Оренбург». Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян из Сочи. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте Алексей Татаев забил в свои ворота и вернул равенство на табло. Ранее, на 48-й минуте, Эмил Ценов открыл счёт и вывел гостей вперёд.

На данный момент «Рубин» с тремя очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» также с тремя очками находится на 10-м месте.

В следующем туре казанцы 15 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а оренбуржцы 14 августа дома примут московский «Локомотив».