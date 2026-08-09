«Краснодар» победил «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027

Завершился матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч в матче забил форвард «Спартака» Манфред Угальде на третьей минуте. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт на шестой минуте. Форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд на 11-й минуте, установив окончательный счёт — 2:1 в пользу «быков». Новичок красно-белых Мирлинд Даку появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».