«Комо» объявил о переходе в команду защитника Трево Чалобы из «Челси»

Итальянский «Комо» на официальном сайте сообщил о переходе в команду защитника Трево Чалобы из «Челси».

Срок действия трудового соглашения футболиста с итальянской командой рассчитан до лета 2031 года.

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Трево является воспитанником «Челси», на взрослом уровне он также играл за эту команду. Помимо этого, в рамках аренды футболист защищал цвета «Ипсвич Таун», «Хаддерсфилд Таун», «Лорьяна» и «Кристал Пэлас». Чалоба также выступает за национальную команду Англии.