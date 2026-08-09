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«Комо» объявил о переходе в команду защитника Трево Чалобы из «Челси»

«Комо» объявил о переходе в команду защитника Трево Чалобы из «Челси»
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Итальянский «Комо» на официальном сайте сообщил о переходе в команду защитника Трево Чалобы из «Челси».

Срок действия трудового соглашения футболиста с итальянской командой рассчитан до лета 2031 года.

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Трево является воспитанником «Челси», на взрослом уровне он также играл за эту команду. Помимо этого, в рамках аренды футболист защищал цвета «Ипсвич Таун», «Хаддерсфилд Таун», «Лорьяна» и «Кристал Пэлас». Чалоба также выступает за национальную команду Англии.

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