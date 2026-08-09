Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после поражения от дортмундской «Боруссии»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в товарищеском матче.

«Проиграли, что явно не радует. Очевидно, что ситуацию нужно улучшать. Некоторым игрокам нужно больше минут и ритма, что будет очень полезно.

Это должно быть больно, будь то товарищеский матч, проверочный или как бы вы это ни называли. Но да, мы знаем, где находимся. Знаем, что нам всё ещё не хватает многих игроков, а также некоторых футболистов, которые недостаточно тренировались. И да, иногда [проигрывать] — это хорошо.

На днях пропустили несколько плохих голов, сегодня тоже, особенно после борьбы. Однако это коллективная ответственность. Поэтому нужно совершенствоваться вместе с теми игроками, которые у нас есть. Мы хотим совершенствоваться и обязательно это сделаем», — приводит слова Артеты Sky Sports.

16 августа команда Артеты встретится с «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.