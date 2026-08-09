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Рубин — Оренбург: результат матча 9 августа, счет 1:1, 3-й тур РПЛ — 2026/2027

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ
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Окончен матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором играли казанский «Рубин» и «Оренбург». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Павел Кукуян из Сочи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ценов – 48'     1:1    

На 48-й минуте Эмил Ценов открыл счёт и вывел гостей вперёд. На 60-й минуте Алексей Татаев забил в свои ворота и вернул равенство на табло.

После этой игры «Рубин» с четырьмя очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Оренбург» также с четырьмя очками находится на 10-м месте.

В следующем туре казанцы 15 августа сыграют на выезде с «Ростовом», а оренбуржцы 14 августа дома примут московский «Локомотив».

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Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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