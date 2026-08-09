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«Спартак» при Карседо дважды проиграл дома, оба раза — «Краснодару»

«Спартак» при Карседо дважды проиграл дома, оба раза — «Краснодару»
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Московский «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 1:2 в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Таким образом, с момента прихода в команду главного тренера Хуана Карлоса Карседо красно-белые лишь дважды проиграли в домашнем матче, оба раза — «быкам».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

В 26-м туре РПЛ сезона-2025/2026 «Спартак» проиграл «Краснодару» также со счётом 1:2.

Напомним, Карседо возглавил столичный клуб в январе 2026 года, перейдя из кипрского «Пафоса».

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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