«Спартак» в третий раз подряд проиграл «Краснодару» дома

Московский «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 1:2 в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Это третье подряд домашнее поражение красно-белых от чёрно-зелёных. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Предыдущие поражения красно-белых от чёрно-зелёных в рамках данной серии произошли в декабре 2024-го (0:3) и в апреле 2026-го (1:2) в чемпионате России.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».