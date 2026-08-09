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«Спартак» в третий раз подряд проиграл «Краснодару» дома

«Спартак» в третий раз подряд проиграл «Краснодару» дома
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Московский «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 1:2 в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Это третье подряд домашнее поражение красно-белых от чёрно-зелёных. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Предыдущие поражения красно-белых от чёрно-зелёных в рамках данной серии произошли в декабре 2024-го (0:3) и в апреле 2026-го (1:2) в чемпионате России.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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