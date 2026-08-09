«Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ-2026/2027

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Это случилось после матча 3-го тура, в котором «быки» одержали победу над московским «Спартаком» (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте. Помимо «Спартака», шесть очков после трёх матчей также набрали «Зенит», махачкалинское «Динамо» и «Балтика».

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».