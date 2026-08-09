Спортивный директор «Спартака» Кахигао прокомментировал поражение от «Краснодара»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (1:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» забил хороших два [мяча], мы — один. Поздравляем соперника с победой», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».