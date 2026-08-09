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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 9 августа 2026, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 9 августа
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В воскресенье, 9 августа, состоялись четыре матча в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 9 августа:

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала – 3:1;
«Зенит» – «Родина» – 1:2;
«Спартак» – «Краснодар» – 1:2;
«Рубин» – «Оренбург» – 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший девять очков. Второе место с шестью очками занимает «Зенит». На третьей строчке располагается московский «Спартак», в активе которого также шесть очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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