Результаты матчей чемпионата России по футболу — 2026/2027 на 9 августа

В воскресенье, 9 августа, состоялись четыре матча в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 9 августа:

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала – 3:1;

«Зенит» – «Родина» – 1:2;

«Спартак» – «Краснодар» – 1:2;

«Рубин» – «Оренбург» – 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший девять очков. Второе место с шестью очками занимает «Зенит». На третьей строчке располагается московский «Спартак», в активе которого также шесть очков.