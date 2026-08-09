15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» прервал серию побед «Спартака» из трёх матчей во всех турнирах

«Краснодар» прервал серию побед «Спартака» из трёх матчей во всех турнирах
Комментарии

«Краснодар» со счётом 2:1 переиграл «Спартак» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 и прервал победную серию красно-белых из трёх игр во всех турнирах. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Победная серия красно-белых включала матчи с «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1) в чемпионате России и встречу с «Оренбургом» (5:1) в Фонбет Кубке России.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

Материалы по теме
Три гола за 10 минут! «Спартак» и «Краснодар» выдали ураган, но быстро остановились
Три гола за 10 минут! «Спартак» и «Краснодар» выдали ураган, но быстро остановились
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android