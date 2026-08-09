«Краснодар» прервал серию побед «Спартака» из трёх матчей во всех турнирах

«Краснодар» со счётом 2:1 переиграл «Спартак» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 и прервал победную серию красно-белых из трёх игр во всех турнирах. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Победная серия красно-белых включала матчи с «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1) в чемпионате России и встречу с «Оренбургом» (5:1) в Фонбет Кубке России.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».