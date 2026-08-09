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Карседо ни разу не обыграл «Краснодар» в основное время

Карседо ни разу не обыграл «Краснодар» в основное время
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ни разу не обыграл «Краснодар» в основное время. В матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 красно-белые уступили «быкам» со счётом 1:2. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Карседо во главе «Спартака» победил «Краснодар» только в серии пенальти в матче Суперфинала Кубка России сезона-2025/2026 — 1:1 (4:3 пен.).

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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