Карседо ни разу не обыграл «Краснодар» в основное время

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ни разу не обыграл «Краснодар» в основное время. В матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 красно-белые уступили «быкам» со счётом 1:2. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Карседо во главе «Спартака» победил «Краснодар» только в серии пенальти в матче Суперфинала Кубка России сезона-2025/2026 — 1:1 (4:3 пен.).

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».