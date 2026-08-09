Президент РПЛ Алаев: «Краснодар» заслуженно победил «Спартак»

Глава РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1.

«Я получил колоссальное удовольствие. Не буду разбирать тактику и прочие вопросы. Мне везёт на такие матчи. Яркий матч, 40 тысяч болельщиков. Мне кажется, «Краснодар» победил заслуженно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После трёх матчей чемпионата России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».