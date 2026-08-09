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Президент РПЛ Алаев: «Краснодар» заслуженно победил «Спартак»

Президент РПЛ Алаев: «Краснодар» заслуженно победил «Спартак»
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Глава РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Я получил колоссальное удовольствие. Не буду разбирать тактику и прочие вопросы. Мне везёт на такие матчи. Яркий матч, 40 тысяч болельщиков. Мне кажется, «Краснодар» победил заслуженно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После трёх матчей чемпионата России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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