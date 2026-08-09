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Стало известно, что Евсеев сказал игрокам «Динамо» Мх после поражения в игре 3-го тура РПЛ

Стало известно, что Евсеев сказал игрокам «Динамо» Мх после поражения в игре 3-го тура РПЛ
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился к игрокам своей команды в раздевалке после поражения в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 от московского «Динамо» (1:3).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маринкин – 77'     2:0 Скопинцев – 79'     2:1 Агаларов – 81'     3:1 Миранчук – 90+3'    

«Сколько у нас было моментов? Сколько у нас было подходов, как это модно говорить? Сколько моментов? Сколько ещё надо создавать? Выход: два в один, три в два. «Один в ноль». Это же вы всё создаёте. Вы создаёте. Тяжело, конечно.

И каждый всё из себя выжимает. С таким отношением, если дальше будем продолжать, всё будет нормально», — сказал Евсеев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Динамо» Мх в социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из столицы Дагестана впервые потерял очки в чемпионате и остался на пятой строчке с шестью очками в трёх играх.

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