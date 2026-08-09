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«Краснодар» обыграл «Спартак» в гостях в четвёртый раз за пять матчей

«Краснодар» обыграл «Спартак» в гостях в четвёртый раз за пять матчей
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«Краснодар» со счётом 2:1 переиграл «Спартак» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Это четвёртая гостевая победа чёрно-зелёных над красно-белыми в последних пяти официальных встречах.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

В рамках этой серии краснодарцы три раза обыграли москвичей в чемпионате России и один раз — в Фонбет Кубке России. Суперфинал Кубка страны в данной статистике не учитывается, поскольку он проходил на нейтральном поле — на стадионе «Лужники» в Москве.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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