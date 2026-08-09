«Краснодар» обыграл «Спартак» в гостях в четвёртый раз за пять матчей

«Краснодар» со счётом 2:1 переиграл «Спартак» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Это четвёртая гостевая победа чёрно-зелёных над красно-белыми в последних пяти официальных встречах.

В рамках этой серии краснодарцы три раза обыграли москвичей в чемпионате России и один раз — в Фонбет Кубке России. Суперфинал Кубка страны в данной статистике не учитывается, поскольку он проходил на нейтральном поле — на стадионе «Лужники» в Москве.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».