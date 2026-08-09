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Суперкомпьютер Opta обновил шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta обновил шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в РПЛ
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство после 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Краснодар» в 3-м туре одержал победу над «Спартаком» (2:1), а «Зенит» уступил «Родине» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Глушенков – 23'     1:1 Гарибян – 59'     1:2 Гарибян – 65'    
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Шансы «Зенита» на титул составляют 41,6%, у «Краснодара» этот показатель равен 38,8%. Шансы «Спартака» на чемпионство после 3-го тура котируются на уровне 11,2%.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика».

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