Суперкомпьютер Opta обновил шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство после 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Краснодар» в 3-м туре одержал победу над «Спартаком» (2:1), а «Зенит» уступил «Родине» (1:2).

Шансы «Зенита» на титул составляют 41,6%, у «Краснодара» этот показатель равен 38,8%. Шансы «Спартака» на чемпионство после 3-го тура котируются на уровне 11,2%.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика».