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Игрок «Спартака» Дмитриев объяснил пропущенные мячи в матче с «Краснодаром»

Игрок «Спартака» Дмитриев объяснил пропущенные мячи в матче с «Краснодаром»
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22-летний нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев объяснил пропущенные голы в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Начали хорошо, забили гол. Но после этого пропустили два за несколько минут. Мне тяжело судить, как это случилось, ведь меня не было на поле. Может, завелись после гола, хотели забить ещё, но именно в этот момент забил «Краснодар», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, «Спартак» открыл счёт уже на второй минуте встречи, после чего пропустил дважды к 11-й минуте.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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