Смолов отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ

Бывший форвард «Краснодара» Фёдор Смолов отреагировал на победу «быков» над «Спартаком» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Как вам матч тура? Краснодар с победой», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика».

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».