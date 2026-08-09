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Смолов отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ

Смолов отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ
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Бывший форвард «Краснодара» Фёдор Смолов отреагировал на победу «быков» над «Спартаком» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Как вам матч тура? Краснодар с победой», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика».

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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