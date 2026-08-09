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Созин: победа «Краснодара» никак не отразится на амбициях «Спартака». С топ-3 всё понятно

Созин: победа «Краснодара» никак не отразится на амбициях «Спартака». С топ-3 всё понятно
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Спартак» и «Краснодар» показали европейский футбол. Эксперты любят выражение от ножа — этот матч был таким. Агрессивным, быстрым, ярким, но без хулиганства. Взгляд от такого матча было не оторвать.

Конечно, победа «Краснодара» никак не отразится на чемпионских амбициях «Спартака». Игра-то была равная. С топ-3 РПЛ уже в целом всё понятно. У «Зенита» сегодня был несчастный случай, такое бывает, но за чемпионство они всё равно будут сражаться. Как и «Спартак» с «Краснодаром». Никто в эту тройку не вмешается. И радует, что на эту тройку мы смотрим в разрезе еврокубков. Там они бы не затерялись», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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