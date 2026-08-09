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Мусаев — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: главный матч тура оправдал ожидания

Мусаев — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: главный матч тура оправдал ожидания
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Начало тяжелое, пропустили в первой атаке практически. Понравилась реакция: не рассыпались, играли агрессивно. «Спартак» был в концовке острее. Нам чуть не хватило сил в конце. Но за счёт дисциплины и силы духа смогли выиграть. Главный матч тура оправдал все ожидания.

Рассчитывали, что после двух мячей выйдет Угальде, понимали, что Даку после двух тренировок будет не готов. Рад, что много из задуманного получилось сделать. Ребята не растерялись», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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