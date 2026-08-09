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Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш: мы отдали все силы с «Краснодаром», очень обидно

Игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш: мы отдали все силы с «Краснодаром», очень обидно
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Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался после поражения своей команды в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 от «Краснодара» (1:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Очень обидно, потому что мы отдали все силы, сделали всё, что могли. Играли неплохо, но такое бывает. Если говорить про два пропущенных мяча, обычно мы так не расслабляемся. Это заслуга «Краснодара». Не вижу смысла говорить об индивидуальных ошибках», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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