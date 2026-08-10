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Созин: уверен, следующая работа Мусаева — сборная России. При нём все в «Краснодаре» росли

Созин: уверен, следующая работа Мусаева — сборная России. При нём все в «Краснодаре» росли
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Футбольный эксперт Андрей Созин высоко отозвался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «быки» переиграли «Спартак» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Хочется выразить восхищение работой главного тренера «Краснодара», про которого иногда говорят неприятные вещи. Я с ними не согласен, все эти слова про то, что Мусаев не играл в футбол и попал в футбол случайно… Ну, посмотрите на него и на «Краснодар». Он доказывает, что входит в элиту, в топ российских тренеров. Он уже чемпион, у него управляемая команда, которая меняется, но не становится хуже. Несмотря на уход лидера, например.

Ведёт себя Мусаев тоже как большой тренер. И даже если кому-то это не нравится, он им и является. Уверен, следующая работа Мусаева – сборная России. При нём все в «Краснодаре» росли: Агкацев, Кривцов, Сперцян. А сам он как тренер тоже развивается и становится только сильнее», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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