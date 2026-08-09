Агкацев высказался после матча со «Спартаком», упомянув свою результативную ошибку

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1), упомянув свою результативную ошибку.

«Всем привет, всех с победой. Очень важная победа. Хочется сказать спасибо команде за то, что после ошибки поддержали, забили два гола и одержали важную победу. Двигаемся дальше, готовимся к «Ахмату», — сказал Агкацев в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, вратарь «быков» не смог зафиксировать мяч после удара нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, из-за чего красно-белые открыли счёт на второй минуте встречи.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.