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Агкацев высказался после матча со «Спартаком», упомянув свою результативную ошибку

Агкацев высказался после матча со «Спартаком», упомянув свою результативную ошибку
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1), упомянув свою результативную ошибку.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Всем привет, всех с победой. Очень важная победа. Хочется сказать спасибо команде за то, что после ошибки поддержали, забили два гола и одержали важную победу. Двигаемся дальше, готовимся к «Ахмату», — сказал Агкацев в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, вратарь «быков» не смог зафиксировать мяч после удара нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, из-за чего красно-белые открыли счёт на второй минуте встречи.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

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