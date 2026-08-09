Главный тренер «Спартака» Карседо объяснил поражение от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о причинах поражения команды от «Краснодара» (1:2) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«Мы хорошо начали матч, удалось быстро забить. К сожалению, удержать преимущество не удалось. Первый тайм был для нас сложным. Мы сделали определённые изменения, в последние 20-25 минут создали много моментов, чтобы довести игру до ничьей.

Барко не мог принимать участие в недельном цикле тренировок. Он получил сильный удар в матче с «Ахматом». У Жедсона [Фернандеша] было то же самое — он был не был готов. Жедсон был одним из ключевых в кубковом матче, сейчас было пару ошибок, но это командные ошибки. «Краснодар» был хладнокровным и реализовал свои моменты. Что касается Даку, ему необходима адаптация к нашему стилю игры. Он неплохо может смотреться в паре с Угальде. В будущем Мирлинд нам сильно поможет», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.