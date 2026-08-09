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Даку за 27 минут нанёс больше ударов, чем любой другой игрок матча «Спартак» — «Краснодар»

Даку за 27 минут нанёс больше ударов, чем любой другой игрок матча «Спартак» — «Краснодар»
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Форвард московского «Спартака» Мирлинд Даку нанёс больше ударов по воротам, чем любой другой игрок матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-белые уступили «Краснодару» (1:2). Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Даку вышел на поле на 68-й минуте встречи, сыграл 27 минут и нанёс три удара по воротам «Краснодара», один из которых в створ. По два удара (по одному в створ) нанесли полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и защитник «быков» Лукас Оласа.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

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