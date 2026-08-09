Даку за 27 минут нанёс больше ударов, чем любой другой игрок матча «Спартак» — «Краснодар»

Форвард московского «Спартака» Мирлинд Даку нанёс больше ударов по воротам, чем любой другой игрок матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-белые уступили «Краснодару» (1:2). Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Даку вышел на поле на 68-й минуте встречи, сыграл 27 минут и нанёс три удара по воротам «Краснодара», один из которых в створ. По два удара (по одному в створ) нанесли полузащитник «Спартака» Наиль Умяров и защитник «быков» Лукас Оласа.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.