Даку общался с судьёй, Ву ездил на Воробьёве, Карседо огорчался. Фото победы «Краснодара»

9 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся матч 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Спартак» принимал «Краснодар». В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали гости.

Лучшие кадры матча «Спартак» – «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Все голы в матче уложились в первые 11 минут. Уже на третьей минуте отличился форвард «Спартака» Манфред Угальде. Но на шестой минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа забил ответный мяч. А на 11-й минуте форвард Жоау Батчи вывел «быков» вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Новичок красно-белых Мирлинд Даку появился на поле на 68-й минуте. Албанец заработал угловой на 80-й минуте, а также опасно атаковал ворота Станислава Агкацева головой. В остальное время свободно бить по мячу ему не давали.