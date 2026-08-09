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«Думаю, результат справедлив». Тренер «Рубина» Артига — о ничьей с «Оренбургом»

«Думаю, результат справедлив». Тренер «Рубина» Артига — о ничьей с «Оренбургом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига прокомментировал ничью в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Павел Кукуян из Сочи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ценов – 48'     1:1    

«Мы играем дома и всегда в таких играх хотим побеждать. В первый тайм вошли на нервах. Это объяснимо крупным поражением от «Родины» в прошлом матче, насколько тяжёлой была неделя. Быстро избавлялись от мяча. Во втором тайме действовали здорово, цепко, у нас были подходы. Думаю, результат справедлив.

Сиве очень здорово помогал команде в верховых единоборствах. Убеждены, что и Сиве, и наша команда будут прибавлять. Счастлив за Иву, сегодня он показал наилучшую версию себя с того момента, как я возглавил команду. Он большой молодец. Нам нужны усиления, а он со скамейки очень здорово усилил игру», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

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