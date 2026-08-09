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«Чувство горечи осталось». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о ничьей с «Рубином»

«Чувство горечи осталось». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о ничьей с «Рубином»
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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился мнением о ничьей в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1). Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Павел Кукуян из Сочи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Ценов – 48'     1:1    

«Чувство горечи осталось. Ты пропускаешь мяч со стандартного положения, Овсянников делает невероятный сейв в первом тайме, но в ответной атаке Голыбин не забивает с метра головой. Понятно, что одно очко в копилку, но хотелось большего. Команда играла хорошо, но чувствуется, что есть небольшая неуверенность в определённых моментах», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

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