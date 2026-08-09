«Чувство горечи осталось». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о ничьей с «Рубином»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился мнением о ничьей в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1). Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Павел Кукуян из Сочи.

«Чувство горечи осталось. Ты пропускаешь мяч со стандартного положения, Овсянников делает невероятный сейв в первом тайме, но в ответной атаке Голыбин не забивает с метра головой. Понятно, что одно очко в копилку, но хотелось большего. Команда играла хорошо, но чувствуется, что есть небольшая неуверенность в определённых моментах», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».