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«Спартак» проиграл шесть матчей из восьми с клубами из топ-3 с начала прошлого сезона РПЛ

«Спартак» проиграл шесть матчей из восьми с клубами из топ-3 с начала прошлого сезона РПЛ
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«Спартак» со счётом 1:2 уступил «Краснодару» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, красно-белые проиграли шесть встреч из восьми с командами из топ-3 турнирной таблицы с начала прошлого сезона чемпионата России, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Стоит отметить, что в данной статистике учитывались места в таблице на начало тура, а игры 1-го тура не брались в расчёт.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

Эта серия включает поражения красно-белых от «Локомотива» (2:4), ЦСКА (2:3), «Краснодара» (три раза по 1:2) и «Зенита» (0:2), а также победы над ЦСКА (1:0) и «Локомотивом» (2:1).

После трёх матчей в чемпионате России «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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