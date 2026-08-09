«Спартак» проиграл шесть матчей из восьми с клубами из топ-3 с начала прошлого сезона РПЛ

«Спартак» со счётом 1:2 уступил «Краснодару» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, красно-белые проиграли шесть встреч из восьми с командами из топ-3 турнирной таблицы с начала прошлого сезона чемпионата России, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Стоит отметить, что в данной статистике учитывались места в таблице на начало тура, а игры 1-го тура не брались в расчёт.

Эта серия включает поражения красно-белых от «Локомотива» (2:4), ЦСКА (2:3), «Краснодара» (три раза по 1:2) и «Зенита» (0:2), а также победы над ЦСКА (1:0) и «Локомотивом» (2:1).

После трёх матчей в чемпионате России «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.