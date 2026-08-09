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Форвард «Спартака» Угальде прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Форвард «Спартака» Угальде прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Мы начали с хорошей энергии, но, к сожалению, добиться нужного результата сегодня не удалось. Очень жаль. Сейчас нужно уже готовиться к следующей игре.

Мы быстро начали, один гол забили, там уже буквально 10 минут прошло — и было ещё два гола. Очень много эмоций. Конечно, мы должны были лучше контролировать эту игру. После забитого гола мы верили в то, что можем забрать три очка, но не удалось.

Согласен с тем, что второй тайм был другим. «Краснодар» вышел на поле защищать результат, сохранять счёт. Поэтому игра была больше на контратаках. Тем не менее у нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. Игра была достаточно равная», — сказал Угальде в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».

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