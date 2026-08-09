Форвард «Спартака» Угальде прокомментировал поражение в матче с «Краснодаром»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал результат матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Мы начали с хорошей энергии, но, к сожалению, добиться нужного результата сегодня не удалось. Очень жаль. Сейчас нужно уже готовиться к следующей игре.

Мы быстро начали, один гол забили, там уже буквально 10 минут прошло — и было ещё два гола. Очень много эмоций. Конечно, мы должны были лучше контролировать эту игру. После забитого гола мы верили в то, что можем забрать три очка, но не удалось.

Согласен с тем, что второй тайм был другим. «Краснодар» вышел на поле защищать результат, сохранять счёт. Поэтому игра была больше на контратаках. Тем не менее у нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. Игра была достаточно равная», — сказал Угальде в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».