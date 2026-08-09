15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо извинился перед болельщиками за поражение «Спартака» от «Краснодара» в матче РПЛ

Карседо извинился перед болельщиками за поражение «Спартака» от «Краснодара» в матче РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к болельщикам, извинившись за поражение от «Краснодара» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (1:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Атмосфера была прекрасная, как и всегда, жаль, что не удалось порадовать болельщиков. Простите, что не смогли одержать победу.

Мы создали достаточно моментов во втором тайме, чтобы добиться ничьей, но таков футбол. Если ты недостаточно хладнокровен, не реализуешь моменты, результат налицо», — приводит слова Карседо телеграм-канал клуба.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

Материалы по теме
Карседо ни разу не обыграл «Краснодар» в основное время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android