Карседо извинился перед болельщиками за поражение «Спартака» от «Краснодара» в матче РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к болельщикам, извинившись за поражение от «Краснодара» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (1:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Атмосфера была прекрасная, как и всегда, жаль, что не удалось порадовать болельщиков. Простите, что не смогли одержать победу.

Мы создали достаточно моментов во втором тайме, чтобы добиться ничьей, но таков футбол. Если ты недостаточно хладнокровен, не реализуешь моменты, результат налицо», — приводит слова Карседо телеграм-канал клуба.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.