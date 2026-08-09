Тренер «Краснодара» Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы и оценил игру Воробьёва

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) рассказал, когда колумбийский нападающий Джон Кордоба восстановится от травмы, а также оценил выступление форварда Дмитрия Воробьёва.

— Расскажите о состоянии Кордобы.

— Всё идёт по плану. Вчера участвовал с нами в разминке. Надеюсь, через две недели будет работать без ограничений.

— Что скажете о вернувшемся форварде Дмитрии Воробьёве?

— Он пришёл без сборов. Модель игры в «Локомотиве» и у нас отличается. Он хорошо понимает ребят: Кривцова, Уткина. Многое получается на тренировках. Опция, чтобы они с Кордобой играли вместе, существует. Надо идти от игры к игре, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, Кордоба получил повреждение в сборной Колумбии во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Воробьёв присоединился к «быкам» в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Локомотива».