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Тренер «Краснодара» Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы и оценил игру Воробьёва

Тренер «Краснодара» Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы и оценил игру Воробьёва
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) рассказал, когда колумбийский нападающий Джон Кордоба восстановится от травмы, а также оценил выступление форварда Дмитрия Воробьёва.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

— Расскажите о состоянии Кордобы.
— Всё идёт по плану. Вчера участвовал с нами в разминке. Надеюсь, через две недели будет работать без ограничений.

— Что скажете о вернувшемся форварде Дмитрии Воробьёве?
— Он пришёл без сборов. Модель игры в «Локомотиве» и у нас отличается. Он хорошо понимает ребят: Кривцова, Уткина. Многое получается на тренировках. Опция, чтобы они с Кордобой играли вместе, существует. Надо идти от игры к игре, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, Кордоба получил повреждение в сборной Колумбии во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Воробьёв присоединился к «быкам» в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Локомотива».

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