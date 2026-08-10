Переговоры «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Родри находятся на заключительном этапе — MD

Переговоры «Барселоны» и «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника сборной Испании Родри находятся на заключительном этапе. Сине-гранатовые заплатят за хавбека приблизительно € 55 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, испанская команда и футболист договорились об условиях контракта, при этом клубы согласовывают последние детали сделки. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик рассчитывает, что полузащитник присоединится к команде вместе с остальными футболистами испанской национальной команды, которые прибудут на сбор сине-гранатовых в среду.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.