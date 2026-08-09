Из последних 9 команд, набравших 100% очков после трёх туров, только одна стала чемпионом

Из последних девяти команд, набравших 100% очков после трёх туров чемпионата России, только одна стала победителем турнира.

Этой командой является «Зенит», победивший в сезоне-2021/2022. В том же сезоне девять очков после трёх туров набрали московское «Динамо» и казанский «Рубин», занявшие третье и 15-е места соответственно. В сезоне-2023/2024 такими командами были «Краснодар» (второе место) и «Спартак» (пятое место).

Сезон-2024/2025: «Зенит» (второе место) и московское «Динамо» (пятое место). В прошлом сезоне девять очков после трёх стартовых играх набрал «Локомотив», занявший третье место.

После трёх матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находятся на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика».