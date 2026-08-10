«Краснодар» — лидер РПЛ по очкам после волевых побед, начиная с прошлого сезона

«Краснодар» обыграл московский «Спартак» (2:1) в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. При этом «быки» уступали в счёте по ходу встречи. Таким образом, чёрно-зелёные лидируют в РПЛ по количеству набранных очков (19) после волевых побед, начиная с сезона-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

«Краснодар» выиграл четыре встречи из последних пяти в чемпионате России, в которых уступал в счёте. В том числе команда Мурада Мусаева дважды обыграла «Спартак», несмотря на отставание по ходу матча.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграют с «Балтикой» (16 августа), а команда Мурада Мусаева на день раньше в домашнем матче встретится с «Ахматом».