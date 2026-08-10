Шалимов назвал лучший матч трёх стартовых туров РПЛ-2026/2027

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов назвал матч московского «Спартака» и «Краснодара» в 3-м туре Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиге лучшим на старте сезона-2026/2027. Победу в этой встрече одержали «быки» со счётом 2:1.

«Не ожидал, что матч будет настолько смотрибельным. Было много борьбы, но качественные действия. Кроме первого мяча, мы не увидели грубых ошибок. Уверен, это лучшая игра первых туров нынешнего сезона. «Краснодар» владел преимуществом и играл поинтереснее. Думаю, «Краснодар» одержал заслуженную победу», — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Зенит» и «Спартак» заработали по шесть очков и находится на втором и третьем местах. Помимо «Спартака» и «Зенита», шесть очков после трёх матчей также набрали махачкалинское «Динамо» и «Балтика».