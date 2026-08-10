«Зенит» потерпел первое поражение на «Газпром Арене» в РПЛ с 2024 года

«Зенит» со счётом 1:2 уступил московской «Родине» в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Это первое поражение сине-бело-голубых на «Газпром Арене» в чемпионате России с 7 декабря 2024 года.

До встречи с «Родиной» петербуржцы в последний раз терпели поражение дома в рамках РПЛ от «Акрона» (1:2). С тех пор «Зенит» не проигрывал на своём поле в чемпионате России на протяжении 21 матча (18 побед и три ничьих).

После этой игры «Зенит» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Родина» с тремя очками находится на 11-м месте.