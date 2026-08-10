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Кривцов высказался после победы «Краснодара» над «Спартаком», пожелав здоровья Барко

Кривцов высказался после победы «Краснодара» над «Спартаком», пожелав здоровья Барко
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) и пожелал здоровья хавбеку красно-белых Эсекьелю Барко.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«У нас со «Спартаком» всегда самые сложные матчи. Игра выдалась не то что нелёгкая — это была как война. И у нас, наверное, в голове больше сидело то, что мы проиграли им в финале Кубка России. Думаю, у «Спартака» ребята всегда хотят выиграть, именно на этом стадионе всегда получается.

Не праймовый Барко? Может быть, какая‑то у него проблема, может, получил травму. Хочу пожелать ему, чтобы не было никакой травмы, хорошего восстановления и чтобы он вернулся в праймовую форму», — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Барко вышел на поле в стартовом составе, но был заменён после первого тайма.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.

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