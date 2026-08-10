Кривцов высказался после победы «Краснодара» над «Спартаком», пожелав здоровья Барко

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался после матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) и пожелал здоровья хавбеку красно-белых Эсекьелю Барко.

«У нас со «Спартаком» всегда самые сложные матчи. Игра выдалась не то что нелёгкая — это была как война. И у нас, наверное, в голове больше сидело то, что мы проиграли им в финале Кубка России. Думаю, у «Спартака» ребята всегда хотят выиграть, именно на этом стадионе всегда получается.

Не праймовый Барко? Может быть, какая‑то у него проблема, может, получил травму. Хочу пожелать ему, чтобы не было никакой травмы, хорошего восстановления и чтобы он вернулся в праймовую форму», — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Барко вышел на поле в стартовом составе, но был заменён после первого тайма.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и находится на третьем месте.