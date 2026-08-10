Суперкомпьютер Opta назвал двух наиболее вероятных кандидатов на вылет из РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал двух наиболее вероятных кандидатов на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2026/2027. Этими командами являются тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». В матче 3-го тура «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0), а «Факел» свой матч проведёт в понедельник, 10 августа, с «Ахматом».

Шансы «Акрона» занять последнее, 16-е место, по итогам сезона составляют 31,1%, а предпоследнее — 20,2%. У «Факела» этот показатель равен 26,9% (16-е место) и 19,1% (15-е место).

После трёх матчей в чемпионате России «Акрон» набрал одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Факела» нет набранных очков, клуб располагается на последней, 16-й строчке, после двух игр. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого девять очков.