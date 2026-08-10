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Суперкомпьютер Opta назвал двух наиболее вероятных кандидатов на вылет из РПЛ

Суперкомпьютер Opta назвал двух наиболее вероятных кандидатов на вылет из РПЛ
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Суперкомпьютер Opta назвал двух наиболее вероятных кандидатов на вылет из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2026/2027. Этими командами являются тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». В матче 3-го тура «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0), а «Факел» свой матч проведёт в понедельник, 10 августа, с «Ахматом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
10 августа 2026, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шансы «Акрона» занять последнее, 16-е место, по итогам сезона составляют 31,1%, а предпоследнее — 20,2%. У «Факела» этот показатель равен 26,9% (16-е место) и 19,1% (15-е место).

После трёх матчей в чемпионате России «Акрон» набрал одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Факела» нет набранных очков, клуб располагается на последней, 16-й строчке, после двух игр. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого девять очков.

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