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Дарвин Нуньес станет одноклубником Мохамеда Салаха в «Трабзонспоре» — Скира

Дарвин Нуньес станет одноклубником Мохамеда Салаха в «Трабзонспоре» — Скира
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Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который в августе прошлого года перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», близок к переходу на правах аренды в «Трабзонспор», за который также выступает другой экс-игрок мерсисайдцев — Мохамед Салах. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По данным источника, сделка по переходу Нуньеса в турецкий клуб успешно завершена, все условия согласованы.

В сезоне-2025/2026 27-летний нападающий провёл за «Аль-Хиляль» 24 матча, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами. Напомним, летом прошлого года саудовский клуб выкупил Нуньеса у «Ливерпуля» за € 53 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 20 млн. Контракт с саудовским грандом рассчитан до лета 2028 года.

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