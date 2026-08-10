Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» в матче со «Спартаком» (2:1) в 3-м туре чемпионата России.

«Краснодар» одолел «Спартак» 2:1!!! Играли две неплохие команды, «Краснодар» был лучше сегодня!!! Молодцы все!!! И я всегда говорил, что нам всем нужен сильный «Спартак», а «Краснодар» и в этом сезоне будет бороться за чемпионство!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и расположился на третьем месте.