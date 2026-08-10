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Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром» в РПЛ

Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром» в РПЛ
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» в матче со «Спартаком» (2:1) в 3-м туре чемпионата России.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3'     1:1 Оласа – 6'     1:2 Батчи – 11'    

«Краснодар» одолел «Спартак» 2:1!!! Играли две неплохие команды, «Краснодар» был лучше сегодня!!! Молодцы все!!! И я всегда говорил, что нам всем нужен сильный «Спартак», а «Краснодар» и в этом сезоне будет бороться за чемпионство!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и расположился на третьем месте.

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