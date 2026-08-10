Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром» в РПЛ
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» в матче со «Спартаком» (2:1) в 3-м туре чемпионата России.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Угальде – 3' 1:1 Оласа – 6' 1:2 Батчи – 11'
«Краснодар» одолел «Спартак» 2:1!!! Играли две неплохие команды, «Краснодар» был лучше сегодня!!! Молодцы все!!! И я всегда говорил, что нам всем нужен сильный «Спартак», а «Краснодар» и в этом сезоне будет бороться за чемпионство!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.
После трёх матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, «Спартак» заработал шесть очков и расположился на третьем месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
08:23
-
07:45
-
07:43
-
07:38
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:57
-
06:38
-
06:37
-
06:25
-
06:20
-
06:04
-
06:02
-
05:56
-
05:52
-
05:45
-
05:36
-
04:53
-
04:37
-
04:23
-
04:21
-
04:16
-
03:36
-
03:25
-
03:18
-
02:57
-
02:57
-
02:42
-
02:42