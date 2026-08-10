«Передавал привет Бубнову». Генич выложил фото с Пальцевым из «Краснодара»

Футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале с совместной фотографией с защитником «Краснодара» Валентином Пальцевым. Футболист принял участие в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком» (2:1), выйдя на замену.

«Передавал привет А.В. Бубнову. Всё хорошо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее между Бубновым и Пальцевым произошёл медиаконфликт. После выездной победы «Динамо» Махачкала (за которое в апреле 2025 года выступал Пальцев) над московским «Спартаком» (2:1) Пальцев передал привет Бубнову, «который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нет». В ответ на это в совместном эфире «Коммент.Шоу» Бубнов возмутился тем, что Пальцев улыбается. Услышав от игрока, что именно слова Бубнова мотивировали «Динамо» на победу, эксперт заявил, что теперь будет «мочить» Пальцева каждую игру, чтобы у него была мотивация.

В текущем сезоне конфликт ещё сильнее разросся. Защитник «Краснодара» Пальцев резко высказался о мнении Бубнова. На вопрос, что многие эксперты, включая Бубнова, считают красно-белых фаворитами чемпионской гонки, футболист отреагировал с иронией. По словам Пальцева, комментарии ветерана не нужно воспринимать всерьёз. Игрок назвал легенду сборной СССР «просто стариком». После этого Бубнов пригрозил Пальцеву, что примет серьёзные меры, если услышит ещё хоть слово в свой адрес от игрока зелёно-чёрных.