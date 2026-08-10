15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Передавал привет Бубнову». Генич выложил фото с Пальцевым из «Краснодара»

«Передавал привет Бубнову». Генич выложил фото с Пальцевым из «Краснодара»
Комментарии

Футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале с совместной фотографией с защитником «Краснодара» Валентином Пальцевым. Футболист принял участие в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 со «Спартаком» (2:1), выйдя на замену.

«Передавал привет А.В. Бубнову. Всё хорошо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее между Бубновым и Пальцевым произошёл медиаконфликт. После выездной победы «Динамо» Махачкала (за которое в апреле 2025 года выступал Пальцев) над московским «Спартаком» (2:1) Пальцев передал привет Бубнову, «который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нет». В ответ на это в совместном эфире «Коммент.Шоу» Бубнов возмутился тем, что Пальцев улыбается. Услышав от игрока, что именно слова Бубнова мотивировали «Динамо» на победу, эксперт заявил, что теперь будет «мочить» Пальцева каждую игру, чтобы у него была мотивация.

В текущем сезоне конфликт ещё сильнее разросся. Защитник «Краснодара» Пальцев резко высказался о мнении Бубнова. На вопрос, что многие эксперты, включая Бубнова, считают красно-белых фаворитами чемпионской гонки, футболист отреагировал с иронией. По словам Пальцева, комментарии ветерана не нужно воспринимать всерьёз. Игрок назвал легенду сборной СССР «просто стариком». После этого Бубнов пригрозил Пальцеву, что примет серьёзные меры, если услышит ещё хоть слово в свой адрес от игрока зелёно-чёрных.

Материалы по теме
«Предупреждаю в последний раз». Александр Бубнов обратился к Валентину Пальцеву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android